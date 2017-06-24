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كأس القارات| البرتغال تدك نيوزيلندا برباعية وتتأهل لنصف النهائي

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كأس القارات| البرتغال تدك نيوزيلندا برباعية وتتأهل لنصف النهائي كأس القارات| البرتغال تدك نيوزيلندا برباعية وتتأهل لنصف النهائي

التحرير

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تمكن منتخب البرتغال من الفوز على نظيره النيوزيلندي، برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب كريستوفسكي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، من كأس العالم للقارات. 

تقدم البرتغالي في الدقيقة 33 عن طريق كريستيانورونالدو من ركلة جزاء، قبل ان يضيف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم يعزز أندريه سيلفا النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 80، ثم يعود المنتخب البرتغالي للتهديف مرة أخرى في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، عن طريق لويس ناني. 

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وبتلك النتيجة يصل المنتخب البرتغالي إلى النقطة السابعة لتصدر مجموعته بفارق الأهداف عن المنتخب المكسيكي، ويضمن الصعود رسيمًأ إلى نصف النهائي، بينما جاء المنتخب النيوزيلندي في الركز الأخير دون اي نقاط. 

 

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التحرير

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