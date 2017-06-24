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رقم قياسي جديد لـ«رونالدو» أمام نيوزيلندا

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رقم قياسي جديد لـ«رونالدو» أمام نيوزيلندا رقم قياسي جديد لـ«رونالدو» أمام نيوزيلندا

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واصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، تسجيل الأرقام القياسية، حيث سجل هدفه الدولي رقم 75 مع منتخب البرتغال، بمرمى نيوزيلندا، في المباراة التي تجمع الفريقين بكأس القارات في روسيا اليوم.

وأكد حساب "ميستر شيب" الإسباني، المختص بعالم الإحصائيات، أن الهدف الأول الذي سجله رونالدو للبرتغال من ضربة جزاء في مرمى نيوزيلندا، كان الهدف رقم 75 له في مسيرته الدولية، ليصبح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الأوروبية، معادلًا رقم المجري ساندرو كوتشيش.

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ويتفوق على كريستيانو رونالدو فقط المجري فيرينك بوشكاش، لاعب نادي ريال مدريد الأسبق أيضًا، والذي يعتبر أفضل هداف في تاريخ المنتخبات برصيد 84 هدفًا، سجلها مع المجري في القرن الماضي.

كما أكد ذات الحساب أن كريستيانو هو سادس أفضل هداف في تاريخ المنتخبات في العالم، ويحتاج لهدفين ليعادل رقم البرازيلي بيليه الذي سجل مع البرازيل 77 هدفًا. 

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