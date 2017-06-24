عضو الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير": تصديق الرئيس "متوقع" وسنطعن على القانون

كتب – محمود السعيد:

علَّق المحامي طارق نجيدة، عضو الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير"، على تصديق الرئيس السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها الجزيرتين للمملكة، قائلا: "خطوة متوقعة، وكنت أتمنى انتظار الرئيس للمسار القانوني في القضية".

وأكد "نجيدة" في تصريحات لمصراوي، أن هيئة الدفاع عن "مصرية تيران وصنافير" ستواصل دفاعها بالقانون عن الجزيرتين وسيادة مصر عليهما، مضيفًا "رغم إننا ليلة العيد.. لكن الجميع يشعر بالأسى والحزن للتفريط في قطعة من أرضنا".

وعن طرق الطعن على القانون الصادر بشأن الاتفاقية، قال نجيدة، إنه وبرفقة هيئة الدفاع، سيتقدمون بطعن أمام القضاء الإداري، يطالبون فيه أولا بوقف تنفيذ الاتفاقية، وثانيًا بإحالة القانون الصادر بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى المحكمة الدستورية، للنظر في دستورية القانون.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعتها حكومي البلدين في أبريل من العام الماضي، حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السبت.

وتتضمن الاتفاقية المثيرة للجدل، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، نقل تبيعة جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، إلى السعودية.

ومازالت المحكمة الدستورية، تنظر منازعات تنفيذ من هيئة قضايا الدولة، ممثلة الحكومة، تطالب فيها بعدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري بشأن بطلان الاتفاقية ومن المقرر نظرها في 30 يوليو المقبل.

يذكر أن رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قرر في وقت سابق، وقف تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة بشان اتفاقية تيران وصنافير، لحين البت في منازعات التنفيذ المقامة بشأنها.