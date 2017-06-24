فيديو| «الأرصاد» تحذر من الطقس خلال أيام عيد الفطر

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قال محمود شاهين، وكيل مركز التحليل، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف شاهين، خلال تصريحات لقناة on live "درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا خلال أيام العيد ليحل طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد خاصة في الساعات الأولى من النهار".

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وتابع "الأجواء بصفة عامة تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة وجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل".