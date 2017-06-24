أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

فيديو| «الأرصاد» تحذر من الطقس خلال أيام عيد الفطر

Google+ Print
فيديو| «الأرصاد» تحذر من الطقس خلال أيام عيد الفطر فيديو| «الأرصاد» تحذر من الطقس خلال أيام عيد الفطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمود شاهين، وكيل مركز التحليل، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أول أيام عيد الفطر المبارك ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف شاهين، خلال تصريحات لقناة on live "درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا خلال أيام العيد ليحل طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وشمال وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد خاصة في الساعات الأولى من النهار".

شاهد أيضا

وتابع "الأجواء بصفة عامة تسمح للمواطنين بالخروج للمتنزهات والحدائق العامة وجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

المنتخب: الباب مفتوح لعودة حسام غالي (فيديو)

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

فنلندا تنتقد فيديو جديد لرهينة في أفغانستان وتصفه بـ"الابتزاز"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"

بالفيديو-أم مصرية تستغيث ..زوجها باع ابنهما بـ100 ألف جنيه و"قبض العربون"