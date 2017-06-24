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السيسي يصدق على اتفاقية «تيران وصنافير»

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السيسي يصدق على اتفاقية «تيران وصنافير» السيسي يصدق على اتفاقية «تيران وصنافير»

التحرير

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صدق الرئيس عبد الفتاح على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين والمملكة العربية ، التي وقعتها حكومتي البلدين في أبريل من العام الماضي، حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية السبت.

تتضمن الاتفاقية، والتي قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلانها، نقل تبيعة جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، إلى المملكة السعودية.

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تأتي موافقة السيسي بعد أيام من موافقة مجلس النواب على الاتفاقية بعد ثلاثة أيام من المداولات في البرلمان.

ومن المقرر أن تنشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية، ثم تقوم وزارة الخارجية بتسليم نظيرتها السعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية التي وقعت خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل 2016.

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التحرير

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