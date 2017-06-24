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جيمس ميلنر: «صلاح خطير»

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جيمس ميلنر: «صلاح خطير» جيمس ميلنر: «صلاح خطير»

التحرير

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قال جيمس ميلنر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إن الدولي المصري محمد صلاح المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق سيتاقلم سريعًا معهم، بفضل قدراته ومهاراته عند اللعب بالكرة أو التحرك بدونها.

وقال ميلنر لموقع النادي الرسمي عن صلاح: "هذه هي نوعية الجودة التي نحتاجها في الفريق، طريقة لعبنا تناسب اللاعبين المليئين بالحيوية".

واضاف :"يقدم الجميع كل ما عندهم ولدينا روح عالية فيما بيننا، يجب على كل لاعب تقديم أقصى مجهوداته لأننا نعمل معاً ولا يمكن لنا تحقيق النجاح دون ذلك".

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وتابع :"أعتقد أن صلاح سيتأقلم بشكل ممتاز معنا سواءً بالكرة أو من دونها، إنه خطير للغاية بالكرة وسيسبب الكثير من المشاكل لخصومنا، وهو أيضا خطير من دون الكرة، وذلك مهم نظراً لطريقة لعبنا".

واختتم :"لقد قدم موسم ممتاز وفقاً للإحصائيات والأرقام، وأنا متأكد أنه سيقدم مستويات جيدة معنا".

الجدير بالذكر إن ليفربول حصل على خدمات صلاح، لمدة 5 مواسم قادمة، مقابل 39 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لما أعلنه النادي الإنجليزي.

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التحرير

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