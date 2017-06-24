بالصور.. "عبد الستار" صاحب العفو الرئاسي لـ"الشباب": إياكم والانضمام لجماعات سياسية

سوهاج – عمار عبد الواحد:

استقبل أهالي قرية المدمر في طما، اليوم السبت، محمد عبد الحي عبد الستار، 26 عامًا والمفرج ضمن قرار العفو الرئاسي، بفرحة عارمة، زينتها النساء بالزغاريد.

وكان "عبد الستار"، الحاصل علي ليسانس تربية رياضية، قد ألقي القبض عليه منذ حوالي 3 سنوات، بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، لمشاركته في تظاهرة لهم.

وقال "عبد الستار" في تصريح لـ"مصراوي"، إنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على إدراجه ضمن قائمة العفو، التي أسعدت مئات الأسر قبل العيد بعودة أبنائهم إليهم.

وأضاف "عبد الستار" أنه كان محكومًا عليه بالسجن ثلاث سنوات، قضى منهم 32 شهرًا، مشيرًا إلى أن المدة التي قضاها في السجن تعلم خلال الكثير من الأشياء التي لن ينساه أبدًا، موجهاً رسالة للشباب بعدم الانضمام لأي جماعات أو كيانات من شأنها الإضرار بمصلحة البلاد وأمن واستقرار المجتمع.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا، الجمعة، بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ووجه وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.