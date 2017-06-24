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بالصور.. حدائق ومتنزهات كفر الشيخ تتزين لاستقبال عيد الفطر

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مصراوي Masrawy

بالصور.. حدائق ومتنزهات كفر الشيخ تتزين لاستقبال عيد الفطر

05:29 م السبت 24 يونيو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

استعدت إدارات الحدائق والمتنزهات على مستوى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال إجراء أعمال الصيانة، والنظافة بتلك المتنزهات وغيرها.

وأعلنت إدارة حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، كبرى الحدائق والمتنزهات، عن استعدادها لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، من خلال التنسيق مع الشرطة لتوفير الحمايات الأمنية اللازمة، للتصدي لأي أعمال مخالفة، مثل حالات التحرش، والسرقة.. وغيرها.

كما نسقت إدارة الحديقة، مع مرفق إسعاف كفر الشيخ برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة، لتوفير سيارات إسعاف بالحديقة، للتعامل مع أي حالات مرضية طارئة، علاوة على إجراء الفحوصات الطبية البيطرية اللازمة للحيوانات الموجودة بالحديقة.

وفي ذات السياق، أكد المحاسب محمد شعبان، مدير إدارة الحدائق والمتنزهات بمجلس مدينة دسوق، إجراء أعمال نظافة، وصيانة للملاهي، بحديقة الأسرة والطفولة، والتي تقع على ضفاف نهر النيل فرع رشيد، مع إجراء صيانة شاملة للمراحيض، ولجميع المحتويات والمرافق في الحديقة، استعدادًا لاستقبال الزوار.

وأشار شعبان، إلى أنه جرى عقد اجتماع مع مسئولي الأمن الإداري بالحدائق برئاسة ناصر فضيل، لتطبيق خطة أمنية محكمة، بشأن تأمين رواد الحدائق خلال احتفالاتهم عبر مراقبة مداخل ومخارج الحدائق، موضحًا أنه جرى مخاطبة شرطة الإنقاذ النهري، والمسطحات المائية، لتأمين مراسي حديقة الأسرة والطفولة.

وفى مصيف بلطيم، قال محمود الخطيب مدير العلاقات العامة ببلطيم: "إن رئيس المدينة المهندس فادى شميس، تعاقد مع شركات نظافة، وأمن، وتوريدات عمال إنقاذ، استعدادا لاستقبال المواطنين من أبناء المحافظة، والمحافظات المجاورة لقضائهم إجازة عيد الفطر بالمصيف".

وأضاف الخطيب، أنه جرى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بشأن تجهيز مستشفيي النرجس والأمل، ومخاطبة مديرية ، من أجل تشغيل المخابز وتوفير حصص الدقيق، وكذا التنسيق مع محمد زيان مسئول إسعاف بلطيم، لتوفير سيارات الإسعاف اللازمة خلال فترة الاحتفال.

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