30 رقم من مسيرة «ميسي» مع برشلونة والأرجنتين

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يحتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعيد ميلاده الـ30 اليوم، واحتفالًأ بتلك المناسبة استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أبرز30 رقم في مسيرة البرغوث كالأتي:
1- سجل ليونيل ميسي هدفه الأول يوم 1 مايو من عام 2005 عندما شارك في مباراة برشلونة وألباسيتي في الدوري الإسباني كبديل مسجلًا الهدف وهو في عمر الـ17 عامًا.
2- يحتل ميسي المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين لمسابقة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات إلى المباراة النهائية برصيد 94 هدفًأ.
3- سجل ميسي 37 هاتريك بقميص برشلونة.
4- حصل ميسي على لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات إلى جانب 8 ألقاب في الدوري الإسباني و5 في كأس ملك إسبانيا.
5- سجل ميسي 5 أهداف كاملة في مباراة باير ليفركوزن في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2012، وهو رقم قياسي يحمله مع لويز أدريانو.
6- نجح ميسي في تسجيل الأهداف في 6 مسابقات مختلفة في عام 2011 وهو الإنجاز الذي حققه من جديد في عام 2015.
7- يحمل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلًا للهاتريك في دوري أبطال أوروبا مناصفة مع كريستيانو رونالدو برصيد 7 هاتريك.
8- نجح ميسي في تسجيل 40 هدف أو أكثر مع برشلونة في 8 مواسم متتالية.
9- يعتبر ميسي أكثر لاعب تسجيلًأ للأهداف في سنة ميلادية وذلك بتسجيله 91 هدف في عام 2012.
10- ارتدى ميسي القميص رقم 19 لفترة مع برشلونة قبل أن يحصل على القميص رقم 10 في عام 2008 بعد رحيل رونالدينيو.
11- كان ميسي ييلغ من العمر 11 عامًا عند وفاة جدته والتي تعد العلامة المميزة في احتفالاته من خلال النظر إلى السماء بعد تسجيل الأهداف.
12- سجل ميسي أكبر عدد من الأهداف مع المنتخب الأرجنتيني في عام واحد برصيد 12 هدف في عام 2012 وهو رقم قياسي يحمله مع جابريل باتيستوتا.
13- رحل ميسي عن موطنه الأرجنتين وهو في عمر الـ13 عامًا.
14- سجل ميسي 14 هدفًا على ملعب البيرنابيو في مباريات الكلاسيكو أمام ريال مدريد.
15- نجح ميسي في تسجيل الأهداف في 15 مباراة خارج ملعبه في موسم واحد.
16- ظهر ميسي للمرة الأولى بقميص برشلونة وهو في عمر 16 عامًا و4 شهور و23 يوم في مباراة ودية أمام بورتو الذي كان يدربه جوزيه مورينيو.
17- يحمل ميسي الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ مسابقة السوبر الإسباني برصيد 12 هدفًا.
18- سجل ميسي أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا وهو بعمر 18 عامًا وذلك كان في شباك باناثونيكوس.
19- يعد ميس اللاعب الوحيد الذي سجل أمام فرق الدوري الإسباني بشكل متتالي في موسم واحد.
20- نجح ميسي في تسجيل أكثر من 20 هدف في شباك 6 فرق مختلفة.
21- صاحب أطول سلسلة في الدوري الإسباني من التسجيل المتتالي وذلك في 21 مباراة في موسم 2012- 2013 حيث سجل 33 هدفًأ.
22- حصل ميسي على الكرة الذهبية بفارق قياسي عن أقرب منافسيه وهو في عمر الـ22 عامًا.
23- سجل ميسي 23 هدفًا في مباريات الكلاسيكو أكثر من صاحب المركز الثاني ألفريدو دي ستيفانو بخمسة أهداف.
24- أصبح ميسي الهداف التاريخي لبرشلونة وهو في عمر الـ24 عامًأ.
25- شارك ميسي في 25 مباراة نهائية طوال مسيرته الاحترافية.
26- سجل ميسي 26 هدفًا في المباريات النهائية.
27- سجل ميسي 27 ركلة حرة مباشرة لبرشلونة.
28- بات ميسي أصغر لاعب من أمريكا الجنوبية يصل إلى 100 مباراة دولية وذلك قبل 4 أيام من إتمام عمره الـ28.
29- سجل ميسي 29 هدفًا في شباك فريقه المفضل إشبيلية، وعلى الصعيد الأوروبي تعد شباك أرسنال المفضلة لديه حيث سجل فيها 9 أهداف.
30- هو عمر واحد من أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ كرة القدم.