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بالصور- 2000 كيلو كحك.. هدية العيد من "الداخلية" لمرضى السرطان بالأقصر

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مصراوي Masrawy

بالصور- 2000 كيلو كحك.. هدية العيد من "الداخلية" لمرضى السرطان بالأقصر

05:26 م السبت 24 يونيو 2017

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الأقصر – محمد محروس:

سلّمت وزارة الداخلية، مؤسسة شفاء الأورمان بالأقصر، اليوم الأحد، هدية عيد الفطر المبارك عبارة عن 2000 كيلو كحك العيد مقدمة لمرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل مقر المستشفى.

وقال بيان لمؤسسة شفاء الأورمان، اليوم السبت، إن تلك الهدية تأتي من وزارة الداخلية لمرضى السرطان، في إطار دعم الوزارة لمسيرة العلاج ضد مرض السرطان بالمجان، والتأكيد على أن وزارة الداخلية تدعم كل أوجه العمل المجتمعي وعلاج المرضى بالمجان.

من جانبه صرح الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى، أن المستشفى تسلمت عدد 2000 كيلو كحك العيد من وزارة الداخلية، ومن المقرر أن تقوم إدارة المستشفى بتوزيعها على كل المرضى الموجودين داخل أروقة وأقسام المستشفى المختلفة.

وأوضح "حسين" أن تلك المساعدات والهدايا خلال الاحتفالات من قبل رجال وزارة الداخلية، تعتبر أكبر وأجمل أعمال الدعم المجتمعي والحكومي للمستشفيات التي تعالج المرضى بالمجان، وكذلك لمساندة المرضى بالسرطان لمواصلة طريقهم فى مواجهة هذا الخطر بكل قوة.

يشار إلى أن تلك المساهمة ليست الأولي من وزارة الداخلية لدعم المستشفي والمرضي، فسبق ووزعت في احتفالات المولد النبوي الشريف 1000 علبة حلوى المولد على المرضى.

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