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أكبر سجينة مصرية بعد الإفراج عنها: "هموت في بيتي وأشكر السيسي"

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مصراوي Masrawy

أكبر سجينة مصرية بعد الإفراج عنها: "هموت في بيتي وأشكر "

04:53 م السبت 24 يونيو 2017

فتحية أبو حشيش أكبر معمرة في السجون المصرية

أسيوط - أسامة صديق: 

قالت السيدة فتحية أبو حشيش، أكبر معمرة في السجون المصرية، فور خروجها من سجن أسيوط ضمن قائمة المفرج عنهم بقرار عفو رئاسي: "أنا سعيدة بقرار الرئيس السيسي بالإفراج عني، وأشكره ﻷنني سأموت في بيتي".

وأكدت أكبر معمرة في السجون المصرية، في تصريحات صحفية، أنها تلقت خبر الإفراج عنها من إحدى السجينات، وأنها اعتادت على المعيشة في السجن، وظنت أن العمر سينتهي بها في محبسها لتدهور حالتها الصحية، وإصابتها بمرض القلب.

جدير بالذكر، أن السيدة فتحية، من مواليد عام 1914 بمحافظة سوهاج، وكانت تنفذ حكمًا بـ 25 عامًا، عقابًا لها على قتل ابنها، ولم تقض من العقوبة سوى 13 عامًا منذ عام 2004.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ووجه وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

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