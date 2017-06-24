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إيران: نواصل تصدير الدجاج إلى العراق وأفغانستان ومستعدون لتموين قطر أيضَا

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مصراوي Masrawy

إيران: نواصل تصدير الدجاج إلى العراق وأفغانستان ومستعدون لتموين قطر أيضَا

04:57 م السبت 24 يونيو 2017

إيران: نواصل تصدير الدجاج إلى العراق وأفغانستان ومستعدون لتموين قطر أيضَا

تصدير الدجاج - صورة أرشيفية

طهران - (د ب أ):

قال رئيس جمعية مربي الدواجن في إيران محمد يوسفي بأن إيران تواصل عملية تصدير الدجاج إلى العراق وأفغانستان وهذه العملية تأخذ مجراها بشكل تصاعدي وأن إيران مستعدة لتموين قطر بذلك.

وأضاف يوسفي في تصريح لوكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، أن إيران ستبدأ قريبا عملية تصدير الدجاج الى قطر وأن هناك عدة شركات إيرانية تقوم حاليا بالتحضيرات اللازمة من أجل هذا الأمر، مشيرا الى مواصلة عملية تصدير الدجاج الى العراق وافغانستان.

وأكد يوسفي على أن إيران قادرة على تسديد حاجة قطر الى الدجاج بشكل كامل قائلا: "في حال اتفاق الجانبين القطري والايراني على تموين وتوريد الدجاج من إيران إلى قطر، ستكون هذه خطوة بناءة في مجال تطوير صناعة قن (مزارع) الدجاج في إيران".

وفي سياق تصدير الدجاج إلى العراق وافغانستان قال رئيس جمعية مربي الدواجن إن تصدير الدجاج الى هاتين الدولتين بدأ منذ 15 يومًا وحاليا يتم تصدير 4 إلى 6 الاف طن من الدجاج الايراني إلى العراق وستزداد هذه الكمية في الأشهر القادمة خاصة بعد انتهاء شهر رمضان.

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