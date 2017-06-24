أبرزهم زوجة أحمد فهمي.. في حلقة واحدة «ريح المدام» يسخر من 7 شخصيات

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نجح مسلسل "ريح المدام"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد فهمي والفنان أكرم حسني، في خطف اهتمام الجمهور بمجرد عرض حلقاته الأولى، واستطاع أن يصبح في مقدمة الأعمال الكوميدية التي تعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وعلى الرغم من تحقيق المسلسل نسب مشاهدة عالية، فإنه لم يخلُ من الانتقادات، وذلك لتضمنه بعض الإيحاءات والكلمات الخارجة، ما جعله يصنف للفئة العمرية ما فوق 12 عامًا.

وشهدت الحلقة السابعة والعشرون حضور الثنائى "سلطان" (أحمد فهمي) و"بهجت" (أكرم حسني) حفلة تنكرية للبحث عن فتاة تافهة تعشق السهر والحفلات، واحتوى المشهد على سخرية واسعة طالت عددا كبيرا من الفنانين، نرصد أبرزهم خلال التقرير التالي:

منة حسين فهمي

لم تسلم منة حسين فهمي هي الأخرى من مزاح زوجها، التي ذكرها في موقف كوميدي خلال الحفل عندما وجدا شخصين متنكرين في شكل حسين فهمي وميرفت أمين، وما إن رآهما بهجت حتى قال: "قمر اتجوز قمرة، دول تلاقيهم مخلفين حتة بنت لهطة قشطة".

وعندما استوقفه "سلطان" وقال له: "ما تحترم نفسك يا بهجت"، تدارك "بهجت" الموقف وقال: "أنا آسف، ما ربطتش".

رامز جلال

بعد ترحيبهما بالضيوف، فاجأ الثنائي رجلا آخر مرتديًا قناعًا لوجه رامز جلال ليقوم بعمل "مقلب" في أحمد فهمي، ويفعل معه ما يفعله رامز مع ضحاياه، وعلق "حسني": "حرام عليك يا أخي، إنت مش هترتاح غير لما حد يموت".

وطلب بعدها "رامز" من "فهمي" أن يسامحه، ليعلق قائلًا: "مسامحك، وهو مش متفق معانا ونيشان هو اللي مكلمنا!".

عمرو أديب ولميس الحديدي

سخر أيضا الثنائي من الإعلامي عمرو أديب الذي ظهر قناعه يرتديه أحد الأشخاص وبجواره زوجته لميس الحديدي، وتحدث عن الحفلة وتجهيزاتها قائلًا: "عندي تعقيب صغير، البوفيه يا جماعة!، آه حلو وكل حاجة ولكن فين بابا غنوج!"، ليسخر منه أكرم حسني قائلًا: "معاه حق، هو عنده مصداقية خيري رمضان!".

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سليمان عيد

تعرض الفنان سليمان عيد للسخرية أيضًا بعدما ظهر أحد الأشخاص وهو يرتدي قناعًا لوجهه وتقف بجواره سيدة ترتدي قناعًا لوجه الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ليعلق "حسني" قائلًا: "فاتن حمامة واقفة مع سليمان عيد، إيه العبث ده!"، ليرد "فهمي": "هو عبث فعلًا، فاتن حمامة وسليمان عيد ماينفعش يتقابلو إلا يوم القيامة".

مصطفى شعبان

شهدت تلك الحلقة أيضًا سخرية من ملابس الفنان مصطفى شعبان، حيث قام الفنان أكرم حسني بتقمص شخصيته في الحفلة التنكرية التى حضرها وارتدي "عباءة"، وعندما سأله فهمي لماذا لم يرتد قناعا، رد عليه قائلًا: "لأ ماهو أنا لما لبست العباية حسيت إنى مش محتاج ماسك مصطفى شعبان".

الجدير بالذكر أن الممثل الكوميدي أحمد فهمي رد خلال أحد حواراته الصحفية عن أسباب ذكر أسماء العديد من الفنانين والسخرية منهم خلال حلقات المسلسل، ولكنه لم يجب إجابة دبلوماسية عندما صرح أن كل المشاهير الذين ذكرهم في أحداث المسلسل هم الأكثر تأثيرا والأقرب إلى قلبه.

عمرو خالد ومحمد رجب

نال الداعية عمرو خالد والفنان محمد رجب نصيبا من السخرية أيضًا في تلك الحلقة، حيث ظهر شخص متقمص شخصية الداعية عمرو خالد وهو يوجه نصائح للثنائي، قائلًا: "عشان تلفت نظر أى بنت لازم تعمل 3 حاجات.. أول حاجة تحط برفان، وتانى حاجة تفتح القميص، وتالت حاجة تضرب محمد رجب عشان بيطلع شرير في الأفلام، فعشان تكسب قلب منى زكى تضرب محمد رجب".

وظهر في المشهد الثاني "سلطان" أحمد فهمي وهو يقوم بضرب شخص مرتديًا قناع محمد رجب، وفي أثناء ضربه سخر من أسماء أفلامه.