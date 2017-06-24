«علامات ليلة القدر تخاريف» و«50% من الناس تافهين».. تصريحات مثيرة لخالد الجندي

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اشتهر الداعية الإسلامي وعضو مجمع البحوث الإسلامية، الشيخ خالد الجندي، بآرائه الفقهية المثيرة للجدل، خاصة بعد انضمامه لقناة "DMC" من خلال مشاركته في تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يوضح آراء الأئمة الأربعة في عدد من الموضوعات الدينية.

"التحرير لايف" يرصد لكم في التقرير التالي أشهر تصريحات الشيخ خالد الجندي التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلة القدر ليست في رمضان فقط

قال الشيخ خالد الجندي، إن ليلة القدر لا تأتي في شهر رمضان فقط، ولكنها قد تكون في أي يوم من أيام السنة، وفقًا لرأي الإمام أبو حنيفة والذي قال "التمسوا ليلة القدر في أي يوم من أيام السنة".

وأضاف الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، على قناة "دي إم سي"، أن الإمام الشافعي يرى أن ليلة القدر من الممكن أن تأتي في أي يوم خلال شهر رمضان، بينما الإمام أحمد بن حنبل يرى أن ليلة القدر تأتي في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، مختتمًا: "أي يوم تتقرب به إلى الله بيكون بالنسبة لأي إنسان ليلة قدر".

50% من الناس تافهون

أوضح الشيخ خالد الجندي أن هناك نوعًا من البشر يكون حريصا على نفسه أكثر من متابعة شئون غيره، وتابع قائلًا: "بيتحول لواحد لايت ولا بيهش ولا ينش.. 50% من حياتنا عايشة كده، دول ناس تافهة ليسوا صالحين"، مضيفًا: "الناس اللي مش بتساعد حد دول تافهين، لازم الناس تساعد بعضها وتقول الحق، حتى ولو كان لهم أعداء"، مستشهدًا بقول الله في سورة العصر: "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ".

علامات ليلة القدر تخاريف

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شدد الشيخ خالد الجندى على أن أكبر خطأ يقع فيه المسلمون، هو ربط ليلة القدر بعلامات مكانية وزمانية، قائلًا: "إن ما يتردد عن عدم نبح الكلاب، وصفاء السماء، وضوء الشمس، كلها أمور وقعت فى ليلة وصفها رسول الله وانتهت.. لو هناخد بهذه العلامات فى الزمن ده، يبقى كده تخاريف".

الجماع مع النسيان فى نهار رمضان لا يفسد الصوم

أثارت تلك الفتوى سخرية الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، حينما أوضح "الجندي" رأي الإمام أبو حنيفة في حكم الجماع مع النسيان فى نهار رمضان، حيث قال: "إن إقامة العلاقة الزوجية فى نهار رمضان مع النسيان لا تفسد الصيام، عند الإمام أبى حنيفة، وليس عليه لا قضاء ولا كفارة"، مفرقا بين الناسى والمتناسى فالأول لا إرادى أما الثانى فهو متعمد النسيان، ما دفع الشيخ رمضان عبد المعز، للرد عليه قائلًا: "بس دول كده بيستهبلوا.. الاتنين ناسيين!".



لا يوجد شيء اسمه الرقية الشرعية

قال الشيخ خالد الجندي، إنه لا يوجد ما يسمى بـ"الرقية الشرعية"، مضيفا خلال برنامج "لعلهم يفقهون": "الناس بتودي الراجل للدكتور بعد ما تجرب فيه كل أنواع الرقية"، وتابع: "لما عمل الصحابة رقية بسورة الفاتحة، لشخص لدغه ثعبان، قال لهم النبى، وما أدراكم أنها رقية".

مشاكلنا تتحل على المصطبة

أشار الداعية الإسلامي خلال إحدى حلقات "لعلهم يفقهون" إلى أن المشكلات التى يعانى منها المصريون، تحل باختصار فى جلسات أولاد البلد بمقاهي مصر، فضلا عن "قعدة المصطبة"، فى القرية، منوها بأنه لا حاجة إلى الدراسات والمجامع العلمية.