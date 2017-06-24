منها الحساسات الأمامية.. أهم ما ينتظره جمهور السيارات في المستقبل

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يعول البشر دومًا على التكنولوجيا الكثير لتضيفه إلى حياتهم اليومية، مما يسهم في جعلها أكثر راحة وملاءمة لطابع الحياة السريع، الذي يدفع بعض الأشخاص للاعتماد شبه الكلي على التكنولوجيا بشكل رئيسي، لا سيما أنها توفر له الوقت والجهد في تنفيذ مهامه.

صناعة السيارات لم تكن بمعزل عن تلك الطموحات، خاصة أن الجمهور يتطلع يوميا إلى العديد من السمات والتقنيات التي يود أن تمتلكها السيارة يومًا ما، والتي من شأنها إما أن توفر له أقصى معايير الأمان والسلامة، وإما المساهمة بشكل أكبر في إراحة مستخدميها وركابها.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "أوتو جايد" البريطانية المتخصصة في السيارات، مجموعة من السمات والتقنيات الحديثة التي ينتظر الجمهور رؤيتها في السيارات بالمستقبل القريب، وأهمها..

تحذير أمامي

على النهج الذي قدمته تكنولوجيا السيارات في إيجاد طريق لتحذير السائق عبر مجموعة من أجهزة الاستشعار الخلفية، يرى البعض أهمية بالغة لتزويد السيارة بتقنية مشابهة في الجزء الأمامي، وهي التي يمكن من خلالها تفادي الاصطدام الأمامي والتقدير الخاطئ للمسافات أثناء القيادة.

المكابح التلقائية الخلفية

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زيادةً في الأمان والسلامة، استطاعت العديد من الشركات المصنعة للسيارات ابتكار أداة وأنظمة مكابح قادرة على توقيف السيارة بشكل تلقائي -دون تدخل من قائدها- حفاظًا على سلامته، ولذلك يرى بعض الأشخاص أن وضع حساسات خلفية لإبلاغ السائق حال اقتراب سيارته من الاصطدام بشيء ما يبدو غير كاف، ولذلك فإن إضافة مكابح تلقائية خلفية قد يكون الحل السحري لمنع السيارات من الاصطدام أثناء تصفيفها.

تحذيرات المنطقة العمياء

على الرغم من ابتكار العديد من الشركات كاميرات تتيح رؤية المناطق العمياء على جانبي السيارة، والتي لا يمكن رؤيتها بواسطة المرايا العادية في جانبي المركبة، فإنه بات من الطبيعي أن تظهر العديد من الأصوات لتطالب بإضافة وسائل تحذيرية في واجهة السيارة، لتنبيه السائق بوجود مركبات أخرى في المناطق العمياء على جانبيها.

مداخل USB

على الرغم من بدء العديد من الشركات العالمية إضافتها داخل موديلاتها المختلفة، فإن هناك رغبة واسعة لدى الجمهور بانتشارها بشكل أكثر اتساعًا في الإصدارات المختلفة لكل الشركات العالمية، لا سيما أن تلك المداخل باتت تتمتع بأدوار حيوية في عالم الأجهزة التقنية الذكية.