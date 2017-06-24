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الأهلي: «لم نطلب تأجيل لقاء المصري»

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الأهلي: «لم نطلب تأجيل لقاء المصري» الأهلي: «لم نطلب تأجيل لقاء المصري»

التحرير

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أكد اللواء شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن القلعة الحمراء لم تطلب تأجيل مباراة المصري البورسعيدي التي كان من المقرر لها يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو.

وقال شيرين شمس في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: " كنا جاهزين فنيا لخوض المباراة لأن الكابتن حسام البدري المدير الفني أخبرنا أنه لا توجد لديه أزمة في موعد المباراة لأنه سيتعامل معها بما لايضر أو يؤثر على مباراة الأهلي الأفريقية أمام زاناكو".

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وأضاف مدير الأهلي: "لكننا تلقينا اتصال من اتحاد الكرة أمس يعرض علينا التأجيل لأنه يريد توفير وقت وراحة لنا قبل مباراة زاناكو الهامة، فقلنا له ليس لدينا مانع ما دام تريد التأجيل الذي لم نطلبه من الأساس لكن من المؤكد أنه مفيد لنا".

وكان قد تم تأجيل مباراة المصري والأهلي، التي كان مقررًا لها يوم 27 يونيو فى الأسبوع الـ33، لتقام أحد أيام 4 أو 5 يوليو المقبل، نظرا لضيق الوقت قبل المواجهة المرتقبة أمام زاناكو الزامبي في دوري أبطال أفريقيا.
 

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التحرير

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