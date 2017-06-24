جلسة لفض مظاريف الشركات المتنافسة على رعاية الجبلاية

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تعقد لجنة مشكلة من مجلس اتحاد الكرة، جلسة اليوم السبت، من أجل فض مظاريف الـ 3 شركات «بريزنتيشن، ووكالتي الأهرام والأخبار»، الراغبة في الحصول على رعاية الاتحاد.

وطرح اتحاد الكرة، حقوق رعايته لمدة 5 سنوات، شاملة بطولتي السوبر وكأس مصر، وكذلك كواليس المنتخبات المصرية بمختلف أعمارها، وحدد الجبلاية 450 مليون جنيه، كحد أدنى لحقوق الرعاية، ما ترتب عليه إلغاء مزايدة سابقة لعدم وصول العروض للسعر المحدد.

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وتنافست نفس الشركات المذكورة سلفًا، في المزايدة الملغية، حيث عرضت شركة بريزنتيشن مبلغ 365 مليون جنيه، بينما وصل عرض وكالة الأخبار إلى 360 مليونًا، أما وكالة الأهرام فتوقف عرضها عند 355 مليون جنيه.