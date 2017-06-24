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عمرها 103 أعوام.. الإفراج عن معمرة في العفو الرئاسي بأسيوط (صور)

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مصراوي Masrawy

عمرها 103 أعوام.. الإفراج عن معمرة في العفو الرئاسي بأسيوط (صور)

04:12 م السبت 24 يونيو 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

أفرجت إدارة سجن أسيوط العمومي، اليوم السبت، عن "فتحية عبدالعال بخيت أبو حشيش، أكبر معمرة في السجون المصرية، عن عمر 103 أعوام، عقب عرضها على اللجنة الطبية بالسجن.

وحرصت ابنتها وأحفادها على استقبالها، وكان لقاء حارًا فيما بينهما صاحبته الزغاريد، كما ساعدتها عدد من السجانات على إنهاء إجراءات الإفراج عنها، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح ، بالعفو الرئاسي على 502 من المحبوسين وعدد من الشباب على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

وتعتبر فتحية أكبر السجناء الطاعنين في السن إذ يبلغ عمرها 103 سنوات، وصدر العفو عنها نظرًا لظروفها الصحية بعدما حكم عليها بالسجن 25 عامًا في قتل ابنها.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر، ووجه وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

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