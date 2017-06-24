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بالفيديو.. ليفربول يكشف عن كواليس الكشف الطبي لـ«صلاح»

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بالفيديو.. ليفربول يكشف عن كواليس الكشف الطبي لـ«صلاح» بالفيديو.. ليفربول يكشف عن كواليس الكشف الطبي لـ«صلاح»

التحرير

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نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كواليس الكشف الطبي الذي أجراه النجم المصري محمد صلاح، قبل توقيع عقد انتقاله رسميًا للريدز، أول أمس الخميس.

وأعلن ليفربول، عن ضم «صلاح » قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ النادي، والأعلى في تاريخ اللاعبين العرب المحترفين.  

From nervous excitement at his hotel to the joy of wearing #LFC red, we were with Salah all the way. ????

Full video: https://t.co/lyzv7zavds pic.twitter.com/yksZJYaqmG

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التحرير

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