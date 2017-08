بالفيديو.. ليفربول يكشف عن كواليس الكشف الطبي لـ«صلاح»

التحرير

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كواليس الكشف الطبي الذي أجراه النجم المصري محمد صلاح، قبل توقيع عقد انتقاله رسميًا للريدز، أول أمس الخميس.

وأعلن ليفربول، عن ضم «صلاح » قادمًا من روما الإيطالي، في صفقة بلغت قيمتها 39 مليون إسترليني، كأغلى صفقة في تاريخ النادي، والأعلى في تاريخ اللاعبين العرب المحترفين.

