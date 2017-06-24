«كاريك» يتحدث عن اعتزاله كرة القدم

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صرح النجم الإنجليزي مايكل كاريك، لاعب مانشستر يونايتد، أنه لم يحدد بعد في أي عمر سيقرر اعتزال كرة القدم نهائيا، وأنه سيستمر مادام قادرا على ذلك.

وقال كاريك في تصريحات نقلتها شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية: "لم أحدد في أي عُمر سأعتزل، لم أربط ذلك بسني، أنا اجدد عام ثم عام حتى أرى قدرتي على العطاء".

وأضاف: "لقد قلت هذا الكلام في الموسم الماضي والموسم قبل الماضي، وسأكرره هذا الموسم، لأنني تعلمت كثيرا من جيل مانشستر العظيم ولاعبيه مثل جيجز وسكولز".

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ولعب كاريك صاحب الـ35 عام، مع مانشستر يونايتد في 479 لقاء رسمي، ولكنه رفض الإعلان بشكل واضح عن الوقت الذي سيعتزل فيه.

وتابع: "تعلمت من جيجز وسكولز وجاري نيفيل، الذين أكملوا مسيرتهم في الملاعب حتى أواخر الثلاثينات، لقد كنت محظوظا بتجربة اللعب بجانبهم".

وإختتم: "الامور يجب أن تُأخد بهدوء، خطوة بخطوة وموسم بعد موسم، جيجز أكمل حتى عامه ال40 في الملاعب لذلك لا أعلم متى سأعتزل".