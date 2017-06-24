أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«فيراتي» يضع شروطه للبقاء مع باريس سان جيرمان

Google+ Print
«فيراتي» يضع شروطه للبقاء مع باريس سان جيرمان «فيراتي» يضع شروطه للبقاء مع باريس سان جيرمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، قد وضع شرطا للبقاء مع الفريق الباريسي وعدم الرحيل لبرشلونة هذا الصيف.

وقال فيراتي في تصريحات لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: "لا أرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان دون سبب، فأنا بانتظار التأكد من أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية ستقوم حقًا ببناء فريق قوي من اللاعبين المميزين، في هذه الحالة سأبقى".

ورفض فيراتي عرضًا لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان براتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو ويرغب في الرحيل عن الفريق، إلا أنّ ناصر الخليفي، رئيس النادي، متمسك ببقائه.

شاهد أيضا

وأضاف: "كل عام يعدون ببناء فريق قوي، ولكن الجميع يعرف النتائج، فالوعود وحدها لا تكفي لتحقيق البطولات، وبانتظار رؤية هذا الأمر يتحقق، فلو صدقوا وتعاقد أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، مع لاعبين من طراز رفيع، فربما استمر مع الفريق، لا أحد يجبرني على الرحيل".

وكانت إدارة باريس سان جيرمان خصصت مبلغ 220 مليون يورو لسوق الانتقالات الجارية، وتحاول القيام بثورة جديدة في التعاقدات مع الحفاظ على لاعبيها وعدم التخلي عنهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري