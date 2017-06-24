«فيراتي» يضع شروطه للبقاء مع باريس سان جيرمان

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ماركو فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، قد وضع شرطا للبقاء مع الفريق الباريسي وعدم الرحيل لبرشلونة هذا الصيف.

وقال فيراتي في تصريحات لصحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية: "لا أرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان دون سبب، فأنا بانتظار التأكد من أن إدارة نادي العاصمة الفرنسية ستقوم حقًا ببناء فريق قوي من اللاعبين المميزين، في هذه الحالة سأبقى".

ورفض فيراتي عرضًا لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان براتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو ويرغب في الرحيل عن الفريق، إلا أنّ ناصر الخليفي، رئيس النادي، متمسك ببقائه.

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وأضاف: "كل عام يعدون ببناء فريق قوي، ولكن الجميع يعرف النتائج، فالوعود وحدها لا تكفي لتحقيق البطولات، وبانتظار رؤية هذا الأمر يتحقق، فلو صدقوا وتعاقد أنتيرو هنريكي، المدير الرياضي الجديد لباريس سان جيرمان، مع لاعبين من طراز رفيع، فربما استمر مع الفريق، لا أحد يجبرني على الرحيل".

وكانت إدارة باريس سان جيرمان خصصت مبلغ 220 مليون يورو لسوق الانتقالات الجارية، وتحاول القيام بثورة جديدة في التعاقدات مع الحفاظ على لاعبيها وعدم التخلي عنهم.