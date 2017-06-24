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مصطفى الجندي بعد محاولة استهداف الحرم المكي: "للبيت رب يحميه"

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مصراوي Masrawy

مصطفى الجندي بعد محاولة استهداف الحرم المكي: "للبيت رب يحميه"

04:05 م السبت 24 يونيو 2017

كتب- أحمد علي:

أدان النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقي، بشدة محاولة إرهابيين استهداف الحرم المكي، مؤكدًا أن من قاموا بهذه المحاولة الخسيسة لادين لهم ولاوطن لهم، وللبيت رب يحميه.

وقال الجندي، وفقًا للبيان الصادر اليوم السبت، إن هذه المخططات الإرهابية تتطلب وقفةً حاسمة من المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، ولاتعرف سوى لغة واحدة وهي سفك دماء الأبرياء حتى في هذه الأيام المباركة في شهر رمضان المعظم.

وأضاف الجندي، أن هذا الأسلوب الخسيس يستخدمه مايسمى بتنظيم داعش الإرهابي، وغيره من التنظيمات التي خرجت كلها من رحم جماعة الإخوان الإرهابية، محذرًا من التهاون مع الدول الداعمة للإرهاب، وفي مقدمتها قطر وتركيا.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه لابد من اتخاذ خطوات تصعيدية ضد قطر من خلال تجميد عضوية قطر داخل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية مع الإسراع في محاكمة تميم ورجب طيب أردوغان أمام المحكمة الجنائية الدولية، على حد قوله.

وقال النائب مصطفى الجندي، إن الدول والشعوب الإفريقية يروا في بقيادة دولةً نبهت العالم، الذي لا يريد الاعتراف حتى الآن بأن هناك توصيفًا واحدًا للإرهاب.

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