أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

"الأعلى للثقافة" يدين بشدة المحاولة الفاشلة لاستهداف الحرم المكي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الأعلى للثقافة" يدين بشدة المحاولة الفاشلة لاستهداف الحرم المكي

03:50 م السبت 24 يونيو 2017

المجلس الأعلى للثقافة

القاهرة- (أ ش أ):

أدان المجلس الأعلى للثقافة، بشدة المحاولة الفاشلة التي استهدفت الحرم المكي، التي نجح الأمن السعودي في إحباطها، وأسفرت عن إصابة عدد من أفراد الأمن والمدنيين.

ووصف الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، في بيان السبت، العملية الإرهابية الفاشلة بـ"الحقيرة"، ومرتكبيها بـ "الخسة وفقدان العقل والإيمان والضمير".

وأكد ربيع أن "الإرهاب لا دين له"، قائلا إنه "لا يمكن أن يكون في قلوب الإرهابيين مثقال ذرة من الإيمان، وأنها محاولة خبيثة استهدفت أول بيت وضع للناس"، متابعا أن "الإرهابيين فقدوا عقولهم والاتصال بحقيقة الدين فهم لا دين لهم"، داعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية كشفت أمس، أن الجهات الأمنية بالمملكة تمكنت من إحباط عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصليين، من قبل مجموعة إرهابية.​

هذا المحتوى من

c6324701b5.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصطفى الجندي بعد محاولة استهداف الحرم المكي:

    مصطفى الجندي بعد محاولة استهداف الحرم المكي: "للبيت رب يحميه"

    أخبار

  • "دينية النواب": محاولة استهداف الحرم المكي تؤكد أن الإرهاب لا دين لهم

    أخبار

  • "المؤتمر" يدين محاولة استهداف الحرم المكي.. ويصفها بـ"الإرهابية الخسيسة"

    أخبار
  • مصر تدين بأشد العبارات محاولة استهداف الحرم المكي الشريف

    تدين بأشد العبارات محاولة استهداف الحرم المكي الشريف

    أخبار

إعلان

3a20e80b9c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين