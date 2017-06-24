"الأعلى للثقافة" يدين بشدة المحاولة الفاشلة لاستهداف الحرم المكي

القاهرة- (أ ش أ):

أدان المجلس الأعلى للثقافة، بشدة المحاولة الفاشلة التي استهدفت الحرم المكي، التي نجح الأمن السعودي في إحباطها، وأسفرت عن إصابة عدد من أفراد الأمن والمدنيين.

ووصف الدكتور حاتم ربيع، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، في بيان السبت، العملية الإرهابية الفاشلة بـ"الحقيرة"، ومرتكبيها بـ "الخسة وفقدان العقل والإيمان والضمير".

وأكد ربيع أن "الإرهاب لا دين له"، قائلا إنه "لا يمكن أن يكون في قلوب الإرهابيين مثقال ذرة من الإيمان، وأنها محاولة خبيثة استهدفت أول بيت وضع للناس"، متابعا أن "الإرهابيين فقدوا عقولهم والاتصال بحقيقة الدين فهم لا دين لهم"، داعيا الله للمصابين بالشفاء العاجل.

وكانت وزارة الداخلية السعودية كشفت أمس، أن الجهات الأمنية بالمملكة تمكنت من إحباط عمل إرهابي وشيك، كان يستهدف أمن المسجد الحرام ومرتاديه من المعتمرين والمصليين، من قبل مجموعة إرهابية.​