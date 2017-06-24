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سفير السعودية لدى القاهرة: التنسيق مع مصر يشهد تنامياً كبيراً

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مصراوي Masrawy

سفير لدى القاهرة: التنسيق مع يشهد تنامياً كبيراً

04:03 م السبت 24 يونيو 2017

سفير السعودية لدى القاهرة: التنسيق مع مصر يشهد تنامياً كبيراً

القاهرة - (أ ش أ)

جدد سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان، التأكيد على قوة وصلابة العلاقات بين القيادتين المصرية والسعودية ومن خلفهما الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة العربية والدور القيادي لكلا البلدين الذي تحتمه مسئوليتهما التاريخية.

وقال قطان في حفل أقامه بمنزله لنحو 45 من كبار الكُتاب وقادة الرأي والفكر الذين يمثلون مختلف الأطياف والاتجاهات الفكرية، إن التنسيق بين مصر والمملكة يشهد تنامياً كبيراً، خاصة وأن المنطقة تمر بمنعطفات حادة وباتت تموج بالتحديات، مشيراً إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيداً من تعميق وتطوير للعلاقات القوية بين البلدين.

وتطرق السفير قطان إلى بعض الملفات الإقليمية التي فرضت نفسها على الأحداث مؤخراً، كما حرص على توضيح رؤية المملكة تجاه التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وقدم السفير "قطان" التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك وتبادل الأحاديث الودية، متمنياً مزيد من التقدم والازدهار لهم وللمؤسسات الصحفية والإعلامية التي يتولون قيادتها بما يخدم مصالح أمتينا العربية والإسلامية.

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