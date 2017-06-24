محافظ القاهرة يتفقد توافر السلع بالأسواق ويهنئ أطفال 57357 بعيد الفطر

كتبت- ندى الخولي:

تفقد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، عددًا من منافذ بيع السلع التموينية والجمعيات التعاونية بحيي شبرا وباب الشعرية، وتأكد من توافر كافة السلع.

وشدد المحافظ، على ضرورة زيادة الكميات المعروضة من السلع الغذائية بمنافذ البيع المخصصة لها لمواجهة طلب جمهور المستهلكين عليها خلال أيام عيد الفطر، بحسب بيان صادر عن المحافظة.

ووجه عبد الحميد، بضرورة ضبط الأسعار ومراقبة جودة المعروض من السلع بالأسواق .

وطالب المحافظ، رؤساء الأحياء، بتكثيف أعمال النظافة حول ساحات الصلاة وفي أماكن تجمعات المواطنين ورفع درجة الاستعداد لمواجهة أي طارئ.

كما تفقد المحافظ مستودع الأنابيب بعين الصيرة، وتأكد من وجود رصيد كافي من استهلاك المواطنين خلال العيد، وشدد على ضرورة وجود مراقبين خارج المستودع لإحكام الرقابة والتأكد من بيع اسطوانات الغاز بالأسعار المحددة .

وفي نهاية جولته، زار محافظ القاهرة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال وقدم التهنئة لأطفال المستشفى بمناسبة العيد متمنيًا لهم الشفاء العاجل .

واستعرض دكتور شريف أبو النجا، مدير المستشفى، الخطط الخاصة بالتوسعات لإقامة ملحق ليكون أكبر مركز في العالم لزراعة النخاع، كما استعرض مشروعات التطوير حول المستشفى في اتجاه الفسطاط والسيدة نفيسة .

رافق المحافظ اللواء محمد الشيخ، السكرتير العام، ومدير مديريتي التموين والشئون الصحية، ورؤساء الأحياء المعنيين