دي ميستورا يأمل في دفعة لعملية السلام في سوريا خلال قمة العشرين

برلين - (د ب أ):

أعرب المبعوث الأممي الخاص الى سوريا، ستافان دي ميستورا، عن أمله في أن تلقى عملية السلام في سوريا دفعة خلال قمة مجموعة العشرين، التي سيلتقي على هامشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال دي ميستورا، الذي حدد العاشر من يوليو موعدا لعقد جولة جديدة من مفاوضات السلام من أجل سوريا، في تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد: "حدوث تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا ضروري لحدوث سلام في سوريا في وقت ما".

تجدر الإشارة إلى أن قمة مجموعة العشرين ستعقد في مدينة هامبورج الألمانية خلال يومي 7 و8 يوليو المقبل.

وفي المقابل، ذكر دي ميستورا أنه من الصعب أن يكون متفائلا إزاء حل الأزمة السورية عقب ستة أعوام من الحرب، مضيفا أن الوضع معقد لدرجة أن تسوية حرب الثلاثين عاما في أوروبا ربما كانت أسهل من هذه الأزمة.

وأوضح دي ميستورا أنه يتعين على الرئيس السوري بشار الأسد أن يعلم أن الحرب لا يمكن كسبها بالوسائل العسكرية، وقال: "يمكنه قصف ما يريد دائما، لكن لتحقيق السلام سيتعين عليه تقديم تنازلات".

في الوقت نفسه، نبه دي ميستورا الرئيس الأمريكي بأنه لن يكفي لمكافحة تنظيم داعش قصف عاصمتهم الرقة في سوريا، وقال: "المكافحة الفعالة للإرهاب يتعين أن تخلق وضعا اجتماعيا لا يسمح بالإرهاب بعد الآن"، موضحًا أنه إذا استمرت الغالبية السنية في سورية بالشعور بالتهميش، فإنه قد تنشأ تنظيمات مشابهة آجلا أم عاجلا.