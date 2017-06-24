أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

السكك الحديدية: القضاء على السوق السوداء للتذاكر وتشغيل 12 قطارًا إضافيًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

السكك الحديدية: القضاء على السوق السوداء للتذاكر وتشغيل 12 قطارًا إضافيًا

03:35 م السبت 24 يونيو 2017

السكك الحديدية: القضاء على السوق السوداء للتذاكر وتشغيل 12 قطارًا إضافيًا

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن رئيس هيئة السكة الحديد المهندس مدحت شوشة، أن الهيئة قضت تماما على مافيا السوق السوداء وتكدس الركاب في محطتي القاهرة والجيزة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها.

وأكد شوشة ـ في تصريح له اليوم السبت ـ أن الهيئة قامت بتشغيل 12 قطارا إضافيا ( 8 قطارات مكيفة + 4 قطارات غير مكيفة) بالإضافة إلى زيادة بعض القطارات المكيفة والمميزة بنحو50 عربة إضافية في الفترة من 18 يونيو إلى 4 يوليو 2017 (خلال أجازة عيد الفطر المبارك) بإجمالي ٣٣ ألفا و٤٥٥ مقعدا إضافيا لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء أجازة العيد مع أهاليهم.

وأوضح شوشة، أن هذه القطارات الإضافية بخلاف القطارات المكيفة الشغالة بجداول التشغيل بعدد 36 قطارا ذهاب وعودة والقطارات المميزة بعدد 34 قطارا ذهاب وعودة، بالإضافة تكثيف عدد المفتشين وخدمة العملاء وانتشارهم على شبابيك التذاكر والأرصفة والقطارات بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

وأضاف رئيس الهيئة إنه تم مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز، منها منع بيع أكثر من 4 تذاكر لأى شخص، وبيعها بموجب بطاقة الرقم القومي، مع تخصيص 70 % من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة برمسيس والجيزة فقط خلال فترة العيد الفطر، وذلك لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلى يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.

وأكد رئيس الهيئة أنه يشرف شخصيا مع قيادات الهيئة على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من إجراءات السلامة وتقديم جميع التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب.

هذا المحتوى من

1faaa0da62.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السكة الحديد تقلّص منافذ بيع التذاكر لمواجهة السوق السوداء في العيد

    السكة الحديد تقلّص منافذ بيع التذاكر لمواجهة السوق السوداء في العيد

    أخبار
  • وزير النقل: استمرار عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر بنفس مواعيد رمضان

    وزير النقل: استمرار عمل مترو الأنفاق في عيد الفطر بنفس مواعيد رمضان

    أخبار
  • بالصور- تعاون بين النقل و

    بالصور- تعاون بين النقل و"جنرال إلكتريك" والسكة الحديد بقيمة ٥٧٥ مليون

    أخبار
  • جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطة الجيزة للسكك الحديدية

    جولة مفاجئة لوزير النقل بمحطة الجيزة للسكك الحديدية

    أخبار

إعلان

66ac1b7f6e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم

صباح الكلاسيكو - ماريا سانتا كروز: أهم ما يميز أسبانيا ومصر وأوجه التشابه بينهم