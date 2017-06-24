السكك الحديدية: القضاء على السوق السوداء للتذاكر وتشغيل 12 قطارًا إضافيًا

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن رئيس هيئة السكة الحديد المهندس مدحت شوشة، أن الهيئة قضت تماما على مافيا السوق السوداء وتكدس الركاب في محطتي القاهرة والجيزة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها.

وأكد شوشة ـ في تصريح له اليوم السبت ـ أن الهيئة قامت بتشغيل 12 قطارا إضافيا ( 8 قطارات مكيفة + 4 قطارات غير مكيفة) بالإضافة إلى زيادة بعض القطارات المكيفة والمميزة بنحو50 عربة إضافية في الفترة من 18 يونيو إلى 4 يوليو 2017 (خلال أجازة عيد الفطر المبارك) بإجمالي ٣٣ ألفا و٤٥٥ مقعدا إضافيا لاستيعاب أكبر عدد من جمهور المسافرين من الركاب لقضاء أجازة العيد مع أهاليهم.

وأوضح شوشة، أن هذه القطارات الإضافية بخلاف القطارات المكيفة الشغالة بجداول التشغيل بعدد 36 قطارا ذهاب وعودة والقطارات المميزة بعدد 34 قطارا ذهاب وعودة، بالإضافة تكثيف عدد المفتشين وخدمة العملاء وانتشارهم على شبابيك التذاكر والأرصفة والقطارات بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات.

وأضاف رئيس الهيئة إنه تم مراعاة مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة التي تكفل الحد من السوق السوداء وانتظام عمليات الصرف بالمحطات وإحكام الرقابة على شبابيك الحجز للحد من بيع التذاكر خارج شبابيك الحجز، منها منع بيع أكثر من 4 تذاكر لأى شخص، وبيعها بموجب بطاقة الرقم القومي، مع تخصيص 70 % من المقاعد المتاحة على القطارات للحجز عن طريق محطة مصر برمسيس والجيزة فقط خلال فترة العيد الفطر، وذلك لأن غالبية المسافرين إلى الوجه القبلى يتوجهون إلى محطة القاهرة للحجز، مع التشديد على جهات التفتيش التابعة للهيئة بالتواجد أمام شبابيك الحجز.

وأكد رئيس الهيئة أنه يشرف شخصيا مع قيادات الهيئة على غرفة العمليات المشكلة لمتابعة حركة القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من إجراءات السلامة وتقديم جميع التسهلات لجمهور المسافرين من الركاب.