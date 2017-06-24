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بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى الأنفوشي ويقدم التهنئة بحلول العيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى الأنفوشي ويقدم التهنئة بحلول العيد

04:00 م السبت 24 يونيو 2017

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الإسكندرية - محمد عامر:

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم السبت، مستشفى الأنفوشي للأطفال بحي الجمرك، للاطمئنان على وضع الأطفال وتلبية احتياجاتهم والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم وتقديم التهنئة لهم بحلول عيد الفطر المبارك .

وشدد "سلطان"، على ضرورة بذل مزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشري العامل بالمستشفى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها الأطفال، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم أفضل خدمة طبية للجميع بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة.

واستمع المحافظ إلى شكاوى أهالي الأطفال ورواد المستشفى، واستفسر منهم عن مدى توفر الأدوية بالمستشفى وعن حسن معاملة طاقم المستشفى والعاملين بها للمرضى، ووجه الشكر للعاملين بالمستشفى على المجهود المبذول للارتقاء بالخدمة المقدمة للأطفال.

وتفقد المحافظ قسم الاستقبال، والقسم المجاني، والعيادات الخارجية، وحجر المرضى، وهنا أهالي الأطفال وطاقم المستشفى بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

يشار إلى أن مستشفى الأنفوشي للأطفال (الملكة نازلة سابقاً)، جرى إنشاؤها عام ١٩٦٩، وتضم ٢٢حضانة أطفال و٧ أجهزة تنفس صناعي بالحضانات، كما تضم العناية المركزة ٩ أسرة، ويضم القسم المجاني ٢٤ سريرًا و٩ أسرة درج، و٤ أسرة عزل للحالات المعدية، كما تضم العيادات الخارجية جميع الأقسام "أسنان، ورمد، وجلدية، وأنف وأذن وحنجرة، وعظام، وتغذية، وجراحة، وأشعة".

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