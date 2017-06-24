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المتحف المصري ينظّم جولات إرشادية للزائرين خلال أيام العيد

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المتحف المصري ينظّم جولات إرشادية للزائرين خلال أيام العيد المتحف المصري ينظّم جولات إرشادية للزائرين خلال أيام العيد

التحرير

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صرّحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، عن قيام المتحف المصري بالتحرير بتنظيم عدد من الجولات التعليمية المتخصصة للأسر التي ستقوم بزيارة المتحف خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك إيمانًا بالدور المجتمعي الذي تقوم به المتاحف المصرية للشعب المصري.

وأشارت فى تصريحات لها اليوم السبت، إلى أن الجولات الإرشادية ستلقي الضوء على القطع الأثرية والنقوش الموجودة بالمتحف التي تعبر عن مظاهر الاحتفال بالأعياد في القديمة، لافتة إلى أنه سيتم إقامة عدد من الأنشطة التفاعلية للأطفال تتنوع مابين ثقافية وترفيهية.

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وأكّدت، أن مايقوم به المتحف المصري وغيره من المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية من أنشطة وفعاليات خلال المناسبات لمختلف المراحل العمرية، يعد أحد الرسالات الواجب على المتاحف تقديمها باعتبارها مؤسسات تعليمية تربوية وثقافية تعمل على ربط مختلف طوائف الشعب المصري بتاريخهم وحضارتهم.

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التحرير

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