صور| تفاصيل زيارة وزير الداخلية لمصابي الشرطة بمستشفى العجوزة

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قام اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم السبت، وكبار قيادات الوزارة، بزيارة رجال الشرطة مصابى العمليات الأمنية وذلك بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

وإلتقى الوزير خلال الزيارة، عدداً من رجال الشرطة المصابين واطمأن على حالتهم الصحية وقدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك واطلع على أوجه الرعاية الطبية التى تقدم لهم وأحوالهم و سير مراحل العلاج ووضعهم الصحى الحالى وتبادل الحديث مع عدد منهم حول إستجابتهم للعلاج الطبى الذى يتلقونه، وإستمع من الأطباء القائمين على العلاج إلى شرح عن بعض الحالات الصحية.



كما أكد وزير الداخلية أن المصابين من رجال الشرطة قدموا مثالاً يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى أداء الواجب، وأن زيارتهم تأتى تقديراً لهذا الدور ومن منطلق حرص الوزارة على رعاية أبنائها، الذين يمثلون الحاضر والمستقبل والأساس الذى يبنى عليه العمل الأمنى، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى فى توفير كافة أوجه الرعاية اللازمه لأبنائها المصابين داعيا الله العلى القدير أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل وأن يعودوا قريباً لوطنهم وأسرهم معافين سالمين .

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من جانبهم أعرب رجال الشرطة المصابين عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير الداخلية، معربين عن تقديرهم وإمتنانهم على هذه اللفتة الكريمة التى تركت أثراً طيباً فى نفوسهم والتى تعكس حرصه على التواصل مع أبنائه من رجال الشرطة والتفاعل معهم وتفقد أحوالهم متمنين العودة لممارسة واجبهم الوطنى فى حفظ أمن الوطن .