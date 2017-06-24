أسرة رانيا إبراهيم تعلن وفاتها في حريق لندن

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أعلنت اليوم أسرة السيدة الأسوانية، رانيا أحمد عدلي إبراهيم، 30 سنة، وهي إحدى المفقودين، هي وابنتيها، داخل البرج السكني في لندن، والذى تعرض إلى حريق ضخم يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي، عن وفاتها ونجلتيها "هنية وفتحية"، داخل شقتهما بالدور الـ14 بالبرج السكني في لندن، من تأثير الحريق.

وقال حمادة أحمد عدلي، شقيق السيدة الأسوانية، إن شقيقته الأخرى المتواجدة في لندن "سيدة"، تابعت جهود البحث الجنائي في لندن، الذي توصل إلى كشف تفاصيل وفاة شقيقته "رانيا" وابنتيها، داخل شقتهما في البرج.

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وأضاف أن زوج شقيقته المتوفاه، بدأ حاليًا إنهاء الإجراءات القانونية، والخاصة بنقل جثامين رانيا وابنتيها إلى أسوان تمهيدًا لدفنهم، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا الحصول على عينات من DNA الخاصة بهم لتحليلها قبل مغادرتهم إلى أسوان.

وكانت أسرة رانيا إبراهيم، التقت مع محافظ أسوان مجدي حجازي نهاية الأسبوع الماضي، من أجل التواصل مع وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، لمد الأسرة بأي تفاصيل أو معلومات قد تفيد في تحديد مصير ابنتهم، في أعقاب الحريق الذى شب بالبرج السكني، والذى أوقع ما يقرب من 70 ضحية، إلى جانب عشرات المفقودين.