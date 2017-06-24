شحن عدادات الكهرباء من«السوبر ماركت» أول يوليو المقبل

التحرير

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أعلن المهندس ناجي عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء عن التعاقد مع شركة فوري لاتاحة خدمة شحن العدادات مسبوقة الدفع للمواطنينن من خلال منافذها بالقاهرة والقليوبية وبالتالي سيستطيع المواطنينن القيام بهذه الخدمة من خلال السوبر ماركت أو الصيدليات وذلك بداية من شهر يوليو المقبل وذلك دون التقيد بشحن العداد من الإدارة الفرعية التي يتبعها محل سكن المشترك.

وأضاف عارف فى تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم السبت، أنه كان متوقعًا تفعيل خدمة " فوري" عبرمنافذها في شهر مارس الماضي، إلا أن التجارب التشغيلية ورفع بيانات المشتركين والتي تصل لقرابة الـ 4.2 مليون مشترك على الكمبيوتر، كانت سببًا في تأخر تطبيق الخدمة، موضحًا أن تجارب التشغيل تتم منذ أشهر بمحيط فرع وإدارة كهرباء التجمع الخامس.

وأفاد رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء، بأن التجارب أثبتت كفاءة خدمة" فوري" للمشتركين، مشيرًا إلى أن شركة شمال القاهرة يتبعها 36 إدارة فرعية في نطاق محافظتين، وهما محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تقع تحت مظلتها المناطق بداية من رمسيس بالقاهرة وصولًا حتى العبور والخانكة بمحافظة القليوبية.

وفيما يخص توفير الكهرباء من خلال العداد مسبوق الدفع، أوضح أن تجربة العداد مسبوق الدفع تجبر المشترك على ترشيد الاستهلاك لان التعامل معه لا يختلف عن التعامل مع الهواتف المحمولة، فعند اقتراب موعد شحن الهاتف أو بالأحرى موعد تجديد الباقة يكون المواطن في أشد الحرص على توفير ما تبقى من الباقة لحين حلول موعد التجديد، وكذلك الحال في العداد مسبوق الدفع.

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وقال عارف إن هناك فوائد كثيرة للعداد مسبوق الدفع، حيث لا توجد به فرصة لأخطاء القراءات، بخلاف العنصر البشري الذي من المتوقع خطأه في قراءة العدادات القديمة، لافتًا إلى أن العداد مبرمج للعمل مدة 30 يومًا، وبعد مرور الـ 30 يومًا يبدأ فى العد من جديد مع حلول أول يوم من الشهر الجديد، مشددًا على أن العداد مسبوق الدفع يعمل بنظام محاسبي مماثل من حيث الشرائح للعداد القديم دون أي إختلاف على الإطلاق.