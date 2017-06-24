"الإصلاح و النهضة" ينظم إفطار للقيادات التنفيذية وقيادات المجتمع المدني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نظمت أمانة العلاقات العامة بحزب الإصلاح والنهضة إفطارًا لعدد من القيادات التنفيذية وقيادات المجتمع المدني، في حضور عدد من قيادات الحزب، حيث تناول السادة الحضور العديد من المسائل التى تشغل الشارع المصرى بوجه عام والشأن السكندرى علي وجه الخصوص.

حضر الإفطار كل من النائب أبو العباس فرحات عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزة اول، وسعاد حلمي مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة الاسكندرية، واللواء أركان حرب قدري شيرازي، وأحمد سعيد من وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وإجلال النزهي مدير مبادرة كلنا ضد الإرهاب، وأحمد حسين طنطاوي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية بالاسكندرية وغرب الدلتا بالهيئة الأمة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، ومجدي سعد مدير مركز إعلام غرب التابع للهيئة العامة للاستعلامات، وصفاء مهنى وكيل وزارة التضامن الاسبق و عضو المجلس القومى للمراه، واللواء جابر العربى سكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء الاسبق و رئيس الهلال الاحمر بشمال سيناء، ونادية الحمراوى رئيس الهلال الاحمر بالسكندرية.

شاهد أيضا

و اتفق الحضور على تكرار هذه اللقاءات للتعاون على دراسة المشكلات المطروحة على الساحة، والتعاون لإيجاد حلول واقعية قابلة للتطبيق، كما اتفق السادة الحضور على اقامة ندوات تثقيفية للشباب عن أهمية الأمن القومى والمخاطر والتحديات التي تواجه الدولة برعاية لجنة الأمن القومى بحزب الإصلاح والنهضة.

حضر من قيادات حزب الإصلاح والنهضة كل من الدكتور عمرو نبيل ،نائب رئيس الحزب للشئون السياسية، والمهندس كريم الباز، نائب رئيس الحزب للشئون الادارية، والاستاذ فريد مناع، الأمين العام للحزب، والمهندس علاء مصطفى، المتحدث الرسمي وعضو المكتب السياسي، والدكتور عمرو الباز، رئيس اللجنة الاقتصادية، والدكتور علي عبد المطلب، رئيس اللجنة السياسية، والمهندس محمد اسماعيل، أمين العلاقات العامة، والمهندس احمد عمرو، امين التنظيم و العمل الميداني.