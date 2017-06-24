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جزار لـ«التحرير»: كيلو اللحم سيصل إلى 200 جنيه والمواطن هو الضحية

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جزار لـ«التحرير»: كيلو اللحم سيصل إلى 200 جنيه والمواطن هو الضحية جزار لـ«التحرير»: كيلو اللحم سيصل إلى 200 جنيه والمواطن هو الضحية

التحرير

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بدأت اللحوم ترتفع خلال هذه الأيام، ومع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث وصل سعر الكيلو إلى 140 جنيهًا في بعض المحال بمحافظة الفيوم، فيما أعرض المواطنون عن شرائها واستعاضوا عنها بشراء الدواجن والأسماك.

على جانب آخر، لجأ المواطنون البسطاء إلى شراء اللحوم المدعمة من المنافذ التابعة لديوان عام المحافظة بـسعر 85 جنيهًا للكيلو، إلا أنّ جزاري المحافظة يقولون أنها لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقال جمال حسن أحمد "جزار": "إحنا لو جيبنا عجل من عندنا ودبحناه في البيت، بييجي ياخده طيب خلي بقى الطب البيطري يفحص لحم الأكشاك بتاع ، لكن لأ عشان الحكومة هي اللي جايباها محدش هيتكلم".

وأوضح أنه يعمل منذ 20 عامًا في بيع اللحوم، وأنّ "الجزارة" لم تعد مثل السابق، والجزارين باعوا محالاتهم، واتجهوا لبيع الملابس، أو يقومون بتأجير محالاتهم وتوقفوا عن العمل في "الجزارة" بعدما ارتفعت أسعار اللحوم، موضحًا أنه لازال مستمرًا فيها من أجل أبنائه لأنه غير قادر على توفير أي مهنة أخرى لهم.

وأكد أنّ أسعار اللحوم تزداد يوميًا خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وقلة العجول التي يشترونها من أجل الذبح، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الخاصة بالماشية.

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وكشف أنّ أسعار اللحوم ارتفعت إلى الضعف عن العام الماضي، لافتًا إلى أنه في نفس التوقيت من العام الماضي، كانوا يشترون كيلو اللحم في العجل الحي بـ 36 أو 37 جنيهًا، أمّا هذا العام، فالكيلو الحي يبدأ من 60 وحتى 65 جنيهًا قائلًا "حرام الفرق ده كله، وكل ده على الزبون الغلبان والمستهلك".

وتابع أنّ الرقابة على الأسواق لم تعد موجودة، قائلًا "انهاردة بنبيع الكيلو بـ 130 جنيها، والناس بقت بتشتري نص الكمية اللي كانت بتشتريها اللي كان بياخد كيلو بقى بياخد نص كيلو واللحمة مبقاش فيه إقبال عليها زي الأول بسبب سعرها والناس بتفضل تشتري فراخ وسمك أرخص من اللحمة".

وصرخ "حسن" من تعرضه للخسارة الدائمة، مُشيرًا إلى أنّ السلعة كلما ارتفع سعرها ضاع مكسبها، مؤكدًا أنّ ما يحدث لن يتمكن المسؤولون من السيطرة عليه، قائلًا "الحل في الموضوع ده من عند ربنا، والمسؤولين منفضين ومش سائلين في حد وربنا يعوض علينا".

ونوّه إلى أنّ كيلو اللحم سيُباع ب 200 جنيه خلال شهر من الآن إذا لم تجد الحكومة حلًا واستمر هذا الوضع دون أن يتغير، قائلًا "يا خسارة على أيام حسني مبارك كان بيجي في رمضان ويخفض أسعار اللحوم وينزل لحم وعجول حلوة لينا بأسعار رخيصة".

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التحرير

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