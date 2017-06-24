«اقتصادية البرلمان»: رفع سعر السكر والزيت بالتموين غير مقبول

التحرير

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أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار وزارة التموين برفع أسعار السلع على البطاقات التموينية ليس في وقته تمامًا، كما أنه غير مقبول.

وأضاف الشريف في تصريحات لـ"التحرير": أن الرئيس لم يلبث أن أعلن عن زيادة الدعم للفرد ببطاقة التموين 50 جنيه حتى أعلن وزير التموين رفع السلع على البطاقات.

وتابع وكيل اللجنة الاقتصادية: "في جميع الأحوال التوقيت غير مناسب في الوقت الذي يعل فيه الرئيس زيادة الدعم للمواطنين الحكومة تعلن ارتفاع الأسعار، وهذا معناه أنني أنتقص الدعم الذي يحصل عليه المواطن الأكثر احتياجًا للدعم".

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وعن مناقشة قرار رفع الأسعار والدعم، قال الرشيف، إن اللجنة الاقتصادية لها أجندة وعدد من الموضوعات يجب مناقشتها عقب العيد، ولا نعلم تحديدًا متى سيتم مناقشة الأمر بالتحديد.

وكانت وزارة التموين رفعت أسعار عدد من السلع التموينية بالتزامن مع زيادة قيمة الدعم لـ00 جنيها.