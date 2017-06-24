سقوط 3 من مروجي المخدرات في كمين بالقليوبية

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نجح ضباط إدارة الطرق والمنافذ ومباحث القليوبية، اليوم السبت، في ضبط 3 من مروجي المواد المخدرة بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش، قبل بيعها في العيد.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء أنور سعيد، إخطارًا من النقيبين نصر الدين محمد الضابط بإدارة الطرق والمنافذ، وخالد عزام ضابط مباحث بمركز القناطر، يفيد بضبط "أحمد . ع" 35 عامًا، بحوزته 12 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ 6 آلاف جنيه، و "صفوت .ع " 36 عامًا، وبحوزته 50 جرامًا هيروين خام، و"محمد .ع" 35 عامًا، بحوزته 7 قطع من مخدر الحشيش في كمين بمطلع الدائري بباسوس اتجاه الجيزة.

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