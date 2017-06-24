أخبار عاجلة

المتهم بخطف طفلة بالجيزة: "حلقها عجبني فخطفتها".. والنيابة تقرر حبسه -
بالصور.. دورة "حاسب آلي" لذوي الاحتياجات الخاصة بثقافة أسوان -
السعودية: خدمات مميزة للحجاج ذوي الاحتياجات الخاصة -
طائرة شحن سورية تتبع نظام الأسد تصل إلى بنغازي بعد توقف 7 سنوات -
وزیر الدفاع الإيراني المقترح: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مصدر أمني: عملية القبض على قاضي الشرقية تمت قبل إصداره حكما بساعات -
ملاعب ONsport - حصاد الموسم المحلى المنقضى مع الناقد الرياضى محمد الشرقاوى -
ملاعب ONsport - ختام بطولة EFC Evolution لملاكمة MMA -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

سقوط 3 من مروجي المخدرات في كمين بالقليوبية

Google+ Print
سقوط 3 من مروجي المخدرات في كمين بالقليوبية سقوط 3 من مروجي المخدرات في كمين بالقليوبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نجح ضباط إدارة الطرق والمنافذ ومباحث القليوبية، اليوم السبت، في ضبط 3 من مروجي المواد المخدرة بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش، قبل بيعها في العيد.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء أنور سعيد، إخطارًا من النقيبين نصر الدين محمد الضابط بإدارة الطرق والمنافذ، وخالد عزام ضابط مباحث بمركز القناطر، يفيد بضبط "أحمد . ع" 35 عامًا، بحوزته 12 قطعة من مخدر الحشيش ومبلغ 6 آلاف جنيه، و "صفوت .ع " 36 عامًا، وبحوزته 50 جرامًا هيروين خام، و"محمد .ع" 35 عامًا، بحوزته 7 قطع من مخدر الحشيش في كمين بمطلع الدائري بباسوس اتجاه الجيزة.

شاهد أيضا

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بجلب المخدرات بقصد الإتجار وترويجها على زبائنهم قبل العيد، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

أنشيلوتي: نحلم بالتتويج بالبوندسليجا.. والتليفزيون الخاص بي مكسورًا

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«هيونداي» تطرح نسخة «هيدروجينية» من «توسان»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري