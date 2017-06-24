فريق «سكودا» يبتكر سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

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ابتكر فريق من باحثي شركة "سكودا" التشيكية، مفهوم اختباري جديد لسيارة ذات مقعدين فقط "إليمنت"، والتي تفكر الشركة في اعتمادها بشكل رسمي خلال السنوات المقبلة.

وبحسب مجلة "كار"، فإن الفريق البحثي الخاص بـ"سكودا" أتم تصنيع المفهوم الاختباري، تاركًا أمر إنتاجها من عدمه لإدارة التسويق في الشركة التشيكية.

وتعمل السيارة الاختبارية الجديدة بالطاقة الشمسية بشكل كامل، ودون استخدام أي وقود محروق في تشغيل محركها.

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وتفكر الشركة التشيكية في الوقت الحالي فيما إذا كانت ستقر عملية إنتاج السيارة وإدخالها مراحل التصنيع المتلاحقة، أو سيتم اعتبارها مجرد جهد بحثي للفريق الذي تملكه "سكودا".