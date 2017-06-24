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القضاء يستدعي "إيفانكا ترامب" بعد شكوى ماركة إيطالية ضدها

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مصراوي Masrawy

القضاء يستدعي "إيفانكا " بعد شكوى ماركة إيطالية ضدها

03:37 م السبت 24 يونيو 2017

القضاء يستدعي "إيفانكا ترامب" بعد شكوى ماركة إيطا


كتب - هشام عواض:

أصدرت محكمة أمريكية استدعاء إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على خلفية اتهامها بتقليد ماركة إيطالية فاخرة.

رفعت الماركة الإيطالية الفاخرة "إكواتزورا" دعوى قضائية ضد إيفانكا ترامب، بتهمة نسخها تصميم أحد أشهر صنادلها "وايلد ثينج"، بحسب وكالة "بلومبرج".

ومنذ العام الماضي والشركة الإيطالية، تلاحق إيفانكا وشريكها مارك فيشر بتهمة التقليد والمنافسة غير الشريفة.

وتباع صنادل "وايلد ثينج" في الولايات المتحدة بسعر 785 دولارًا، فيما تباع صنادل "هيتي" المقلدة والعائدة لإيفانكا أقل بنحو 150 دولارًا.

ويطالب مقدمو الشكوى بقرار يمنع بيع وتوزيع صنادل "هيتي" وبعطل وضرر لم تحدد قيمتهما.

وقررت محكمة مانهاتن، استدعاء إيفانكا في جلسة الاستماع قبل نهاية أكتوبر من هذا العام، وسمح لها بإعطاء شهادتها في واشنطن حيث تقيم حاليًا بدلًا من الإدلاء بها في نيويورك.

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