الأمم المتحدة: مقتل وإصابة مئات المدنيين في حصار الموصل القديمة

القاهرة - (د ب أ):

ذكر مسؤول تابع للأمم المتحدة، اليوم السبت، أن المئات من المدنيين سقطوا ما بين قتيل وجريح وسط قتال في مدينة الموصل القديمة شمالي العراق يرمي إلى إخراج مسلحي تنظيم داعش من آخر معاقله في البلاد.

وقالت ليز جراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، "القتال كثيف للغاية في المدينة القديمة والمدنيون معرضون لخطر فظيع ولا يوصف تقريبا. وهناك تقارير مفادها أن الآلاف، وربما حتى عشرات الآلاف من الأشخاص، محتجزون كدروع بشرية".

وأضافت في بيان: "جرى إطلاق الرصاص على مئات المدنيين، بينهم أطفال ".

وقدرت جراندي أن من ما بين مئة ألف إلى 150 ألف شخص مازالوا محاصرين داخل المدينة القديمة بعد أسابيع من بدء القوات العراقية، مدعومة بغطاء جوي بقيادة الولايات المتحدة ، عملية لإخراج داعش من آخر منطقة تحت سيطرتهم في الموصل.

وأبلغت القوات الحكومية من حينها عن بطء إحراز تقدم ضد المسلحين في المدينة القديمة في غرب الموصل، المعروفة بكثافتها السكانية العالية وأزقتها الضيقة.