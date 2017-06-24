الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم طلائع الجيش

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يكثف مسئولو الزمالك مفاوضاتهم، مع نادي طلائع الجيش، خلال الفترة الحالية، بشأن الحصول على خدمات محمد أشرف لاعب وسط الفريق العسكري.

ويأتي ذلك لرغبة النادي الأبيض في تدعيم مركز الوسط المدافع في ظل تراجع مستوى طارق حامد وفقدانه لتركيزه، خلال الفترة الحالية، وهو ما عرضه للطرد خلال مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري الأخيرة.

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ومن المنتظر أن تشهد الساعات القادمة، تطور في المفاوضات بين الناديين، في ظل قناعة إيناسيو المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك بقدرات محمد أشرف، وتوصيته بالتعاقد معه.