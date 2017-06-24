إيناسيو يصب غضبه على لاعبي الزمالك: الإدارة وفرت لكم كل شيء

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حرص البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك، خلال جلسته التي جمعته مع لاعبي الفريق على هامش مران أمس الجمعة، على نقل غضبه الشديد للاعبين بسبب الخسارة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد إيناسيو أنه حينما وافق على تدريب الزمالك جاء في ظل اقتناعه بإمكانية النجاح وأنه ناد قادر على تحقيق الألقاب، مؤكدًا أنه لا يصح أن يخسر الفريق أي مباراة.

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وأضاف المدير الفني للفريق الأبيض أن الإدارة وفرت كل الأمور للنجاح والفريق يحصل على مستحقاته دائمًا، ولا توجد أعذار، مطالبًا بالقتال للحفاظ على فرصة التأهل للدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.