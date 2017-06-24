بتروجت يرفض تأجيل مباراة الزمالك

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اعترض مجلس إدارة بتروجت، على تأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك التي كان مقررا لها غدا الأحد، إلى يوم الثلاثاء المقبل، مطالبا بترحيل مواجهة الأبيض، إلى بعد مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 4 يوليو المقبل.

وأكد محمود أباظة المشرف العام على الكرة ببتروجت، أن ناديه أخطر اتحاد الكرة بالاعتراض رسميًا على قرار تأجيل مباراة الزمالك، قائلاً: "طارق حماد المدير الإداري للفريق البترولي، تلقى اتصالاً من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تمام الساعة الثالثة والربع من فجر اليوم السبت، لإبلاغه بتأجيل لقاء الأبيض، رغم أن الفريق تحدد موعد سفره إلى السويس في الصباح الباكر وتم إنهاء إجراءات حجز الفندق".

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وأضاف أباظة في تصريحات صحفية: "سبق أن طلب الزمالك نقل المباراة إلى القاهرة وتمسكنا باللعب على ملعبنا في استاد السويس، وفوجئنا بتأجيل اللقاء دون الحصول على موافقتنا"، متسائلاً: "هل تتم معاقبتنا نتيجة عدم الموافقة على مواجهة الزمالك في القاهرة بتأجيل اللقاء؟، وكيف يتعامل محمد يوسف المدير الفني مع اللاعبين من خلال خوض لقاء الأبيض يوم الثلاثاء ومواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل، دون مراعاة لرغبة اللاعبين في الحصول على إجازة لقضاء العيد مع أسرهم؟".

وشدد على أن ناديه يتمسك بتأجيل مباراة الإسماعيلي لما بعد لقاء المقاولون العرب المقرر له يوم 4 يوليو المقبل، متابعا: "مثلما تم مراعاة الزمالك وترحيل لقاءاته على اتحاد الكرة مراعاة لاعبينا ولن نقبل التعامل معنا بسياسة الكبير والصغير".