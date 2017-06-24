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إيناسيو سعيد بتأجيل لقاء بتروجيت والزمالك

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إيناسيو سعيد بتأجيل لقاء بتروجيت والزمالك إيناسيو سعيد بتأجيل لقاء بتروجيت والزمالك

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سادت حالة من الارتياح علي البرتغالي اوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، بعد قرار لجنة المسابقات بتأجيل مباراة بتروجيت التي كان مقررًا لها مساء غدا الأحد ضمن مباريات الجولة 32 لتقام يوم الثلاثاء المقبل.

كما تقرر تأجيل مباراة الاتحاد السكندري التي كان مقررًا لها يوم الأربعاء المقبل لموعد آخر سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة.

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وكان عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد قرر تأجيل مباراة الزمالك وبتروجيت المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الممتاز، لتقام يوم الثلاثاء 27 يونيو، بسبب تأخر عودة الفارس الأبيض من الجزائر وسفره الى زيمبابوى يوم 28 يونيو الجارى. 

يشار إلى أن الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية، اعترضت على ضغط المباريات، بسبب حالة الإجهاد التي ظهرت على لاعبيها خاصة في الجولة الأخيرة والتي خسرها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك. 

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