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كلاكيت تاني مرة.. كونتي يتفوق على مورينيو

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كلاكيت تاني مرة.. كونتي يتفوق على مورينيو كلاكيت تاني مرة.. كونتي يتفوق على مورينيو

التحرير

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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن نادي تشيلسي الإنجليزي، حسم أولى صفقاته في الميركاتو الجاري، بضم الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو، لاعب خط وسط موناكو، مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

من جانبها قالت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن باكايوكو، صاحب الـ22 عامًا، رفض الانضمام لنادي مانشستر يونايتد، واختار تشيلسي، لنفس السبب الذي دفع، الدولي الفرنسي نيجولو كانتي، لنفس القرار، وهو تفضيله للإيطالي أنطونيو كونتي، على البرتغالي جوزيه مورينيو، على الرغم من أن مورينيو كان قد تواصل معه شخصيًا.

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الجدير بالذكر أن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لتشيلسي، يرى أن الدولي الفرنسي تيموي باكايوكو، أفضل تدعيم لخط وسط البلوز، علاوة على أنه سيكون بديل الصربي نيمانيا ماتيتش، صاحب الـ28 عامًا، الذي اقترب من الرحيل إلى مانشستر يونايتد. 

يشار إلى أن «باكايوكو»، الذي شارك مع موناكو في 51 مباراة الموسم المنقضي في جميع البطولات بواقع 3.907 دقيقة.

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التحرير

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