في عيد ميلاده الـ30.. كيف كانت كرة القدم قبل وبعد ميسي؟

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يحتفل اليوم السبت الموافق 24 يونيو، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، بعيد ميلاده الـ30، والذي يعتبره الكثير من الجمهور والمحللين، اللاعب الأفضل على مر عصور الساحرة المستديرة.

مسيرة «ميسي» كانت حافلة بالإنجازات، منذ مباراته الأولى مع برشلونة في 16 أكتوبر 2004، وهدفه الأول الشهير في نفس الموسم أمام ألباسيتي، وفوزه بلقب الدوري حينها، وحتى فوزه بآخر ألقابه الموسم الماضي وهو كأس إسبانيا.

البرغوث الأرجنتيني، أصبح أيقونة في عالم كرة القدم، وحصد الكثير من الألقاب على الصعيد الشخصي وعلى صعيد الفريق الكتالوني، جعلته يقتنص لقب أفضل لاعب في العالم «بالون دور» 5 مرات، 3 منها على التوالي، أكثر من أي لاعب آخر.

في التقرير التالي نسلط الضوء على عالم كرة قدم "ميسي"، وكيف كان قبل وبعد قدومه:

الليجا

قبل قدوم «ميسي» وظهوره على الساحة الكروية، كان تيلمو زارا لاعب أتليتيك بيلباو هو الهداف التاريخي برصيد 235 هدف، ولكن ميسي اقتنص هذا اللقب بعد تسجيله لـ349 هدف في الدوري الإسباني منذ قدومه.

موسم واحد

كان لقب أكثر لاعب سجل أهدافًا في موسم واحد بدوري من دوريات العالم يعود إلى جيرد مولر لاعب بايرن ميونيخ، والذي سجل 67 هدف في موسم واحد في ألمانيا، ولكن استطاع ميسي أن يكسر هذا الرقم ويسجل 73 هدف.

برشلونة

كان هداف برشلونة التاريخي هو سيزار رودريجز، برصيد 232 هدف، ولكن لم يستطع هذا الرقم الصمود للأبد بعد قدوم ميسي، حيث سجل الأسطورة الأرجنتينية 507 هدف مع الفريق الكتالوني.

البالون دور

قبل قدوم ميسي ومنافسته على لقب أفضل لاعب في العالم «بالون دور»، تمكن كل من فان باستن، ويوهان كرويف، وميشيل بلاتيني، من الفوز باللقب 3 مرات، ولكن بعد ذلك حطم ميسي ذلك الرقم وفاز به 5 مرات، منها ثلاثة متتالية.

الكلاسيكو

كان هداف مباريات برشلونة وريال مدريد «الكلاسيكو»، هو ألفريدو دي ستيفانو برصيد 18 هدف، ولكن ميسي أصبح هو صاحب هذا اللقب، برصيد 23 هدف، أحرزهم في جميع لقاءات كلاسيكو الأرض.

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الأرجنتين

هداف الأرجنتين التاريخي على مر الوقت كان جابرييل باتسيتوتا، برصيد 54 هدف، وتمكن ميسي من كسر هذا الرقم بعد تسجيله 58 هدف.

الأكثر تتويجًا

اعتاد فريق برشلونة حصد الألقاب على مدار تاريخه، وكان الإسباني المخضرم تشافي هيرنانديز هو أكثر لاعبي البرسا حصدًا للألقاب بعدد 25 لقب، ولكن أتيح لميسي كسر هذا الرقم بعد رحيل تشافي عن البلوجرانا، ليسجل الأرجنتيني رقما جديدًا بعدد 30 لقب، ومازال قابل للزيادة.

12 شهر

السنة الميلادية تختلف بالطبع عن السنة الكروية، حيث تكون السنة الميلادية من شهر يناير وحتى ديسمبر، ولكن الموسم الكروي في الغالب يمتد من أغسطس حتى مايو.

جيرارد مولر هو أكثر لاعب سجل أهدافًا في عام ميلادي واحد، بعدد 85 هدف، وخطف ميسي منه اللقب بعد تسجيله لـ91 هدف.

الحذاء الذهبي

كان لقب الحذاء الذهبي مسجلًا بإسم دودو جيورجيسكو، كأكثر اللاعبين الذين فازوا بها إحرازًا للأهداف بعدد 47 هدف، وجاء ميسي وخطف هذا اللقب أيضًا بعدد 50 هدف.

الركلات الحرة

أكثر اللاعبين إحرازًا للأهداف من ركلات حرة في تاريخ برشلونة كان رونالد كومان بعدد 26 هدف، وتمكن بعدها ميسي من تحطيم هذا الرقم بعدما أحرز 27 هدف من ركلة حرة.

الأهداف المتتالية

كان أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في مباريات متتالية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هو جيرارد مولر بعدد 16 هدف، وحطمه ميسي كالعادة بعدما سجل 21 هدف.