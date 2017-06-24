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وزير الزراعة يكلف السيد عوض مديرًا للطب البيطري بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يكلف السيد عوض مديرًا للطب البيطري بالمنوفية

03:25 م السبت 24 يونيو 2017

وزير الزراعة يكلف السيد عوض مديرًا للطب البيطري بالمنوفية

عبد المنعم البنا وزير الزراعة

المنوفية - مروة فاضل:

أصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا، اليوم السبت، بتعيين الدكتور السيد عوض، وكيلًا لمديرية الطب البيطري بالمنوفية، خلفًا للدكتور مجدي أبو الليل، الذي بلغ سن المعاش.

وولد الدكتور السيد عوض، في 20 مارس عام 1964، وهو عميد طبيب متقاعد، حاصل على بكالوريوس الطب البيطري جامعة القاهرة 1986، ودبلوم الدراسات العسكرية ـ الكلية الحربية 1987، ودبلوم أمراض السمك 1989، وماجستير الأمراض المعدية 1996، ودكتوراه أمراض الأسماك ورعايتها 2012.

شغل عوض، عددا من المناصب، منها قائد مزرعة سمك فرعية قوات مسلحة 1987 ـ 1990، قائد وحدة أبحاث وتجارب قوات مسلحة 1990 ـ 1993، وقائد وحدة إنتاج بيض فرعية (15 مليون بيضة/عام ) ق.م 1993 ـ 1995، ورئيس قسم الإنتاج مجمع إنتاج البيض (60 مليون بيضة /عام) ق.م 1995 ـ2000.

كما شغل منصب رئيس قسم الرقابة الصحية على الأغذية بالكلية الجوية ق.م 2000 ـ2003، رئيس قسم الاستقبال والحجر البيطري بالمجزر الآلي ق.م 2003 ـ 2006، رئيس قسم بيطري حرس الحدود ق. م 2006 ـ2012، قائد ثان المستشفى البيطري للعلاج والتحاليل ق.م 2012 ـ 2013، مساعد مدير إدارة الخدمات البيطرية للشئون العلاجية ق.م 2013 ـ 2014، مدير عام الإدارة العامة للجلود والمخلفات الحيوانية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية 2015ـ 2016.

وأخيرًا شغل منصب مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية 2016 ـ2017

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