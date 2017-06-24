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استكمال حملات إزالة التعديات بأرض اللاجون في السويس

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مصراوي Masrawy

استكمال حملات إزالة التعديات بأرض اللاجون في السويس

02:50 م السبت 24 يونيو 2017

استكمال حملات إزالة التعديات بأرض اللاجون في السويس

إزالة التعديات

السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت مديرية أمن السويس، اليوم السبت، حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمنطقة اللاجون بحي الجناين، وذلك بمشاركة عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث الميداني وحي الجناين وإدارتي الأملاك الزراعية وأملاك الدولة.

وقال مصدر أمنى في تصريحات صحفية: "إن حملة اليوم، والتي تأتي استكمالاً للحملات السابقة، أزالت 86 حالة تعدّ على 45 فدانًا من أراضي أملاك الدولة.

وفي السياق ذاته، أصدر اللواء أحمد حامد محافظ السويس تعليماته لرؤساء الأحياء بوضع خطة على مستوى كل حي لإزالة ما تبقي من تعديات، فضلاً عن التعديات الجديدة التي أقامها الأهالي خلال الأسبوعين الماضيين، وعمل جدول زمني بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضي وإدارة الأزمات بالمحافظة، لإزالتها بعد عيد الفطر المبارك.

كما قرر اللواء حامد، تشكيل لجنة من الجهات المعنية لوقف أي حالات تعد تحدث خلال إجازة عيد الفطر، وإزالة أي مبان جديدة مخالفة قبل إتمام إنشائها، بالتنسيق جهاز حماية أملاك الدولة ورؤساء الأحياء.

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