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النيابة تصرّح بدفن الشاب المنتحر بمول مدينة نصر.. وتكلف المباحث بالاستعلام عن هويته

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مصراوي Masrawy

النيابة تصرّح بدفن الشاب المنتحر بمول مدينة نصر.. وتكلف المباحث بالاستعلام عن هويته

02:43 م السبت 24 يونيو 2017

النيابة تصرّح بدفن الشاب المنتحر بمول مدينة نصر.. وتكلف المباحث بالاستعلام عن هويته

صورة تعبيرية

كتب – محمود السعيد:

صرّحت نيابة مدينة نصر أول، اليوم السبت، بدفن جثة شاب ألقى بنفسه من الطابق السابع بمول "سيتي ستارز" بمدينة نصر، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن هوية المُنتحر، للاستدلال على أهله.

كشفت مناظرة النيابة لجثة المُنتحر، عن إصابته بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، ونزيف في المخ، الذي أودى بحياته.

كانت النيابة أمرت بتشريح جثة المنتحر، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وبيان تعاطيه لأي مواد سببت اختلال توازنه من عدمه، أو إصابته من أية أمراض.

فيما كشفت تفريغ كاميرات المول، أن الشاب كان يقف بالطابق السابع، وفجأة سقط من حافة السور المعدني دون وقوف أحد بجانبه، ولم يكن رفقته أحد أو سبب جنائي يبرر سقوطه.

واستمعت النيابة لأقوال عددا من أفراد الأمن بمول "سيتي ستارز" الذين أكدوا ما جاء بتفريغ الفيديو، ولم يتعرف أحدهم على هوية الشاب، الذي لا يحمل بطاقة شخصية.

أعلنت الصفحة الرسمية لمول "سيتي ستارز" فجر اليوم، عن أسفها للحادث مع نشر لكاميرا مراقبة للواقعة، وعلقوا عليه: "حادثة مؤسفة.. انتحار شاب بالمركز التجاري في سيتي ستارز ألقى بنفسه من الطابق السابع والشرطة تحقق.. وسوف نطلعكم بأي معلومات جديدة".

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