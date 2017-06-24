بالصور- رقص "وزغاريد" أمام اللجان احتفالًا بانتهاء ماراثون الثانوية العامة

كتبت- نسمة فرج:

تصوير- نادر نبيل:

ارتسمت الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة، اليوم السبت، بعد انتهاء امتحاني التربية الوطنية والإحصاء، حيث قام بعض الطلاب بالرقص أمام المدارس.

وشارك الطلاب الفرحة أولياء الأمور بإطلاق "الزغاريد" في الهواء، تعبيرًا عن سعادتهم بانتهاء هذه المرحلة والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وأدى امتحانات اليوم، 592 ألف طالب وطالبة، موزعين على 1642 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتعتبر مادتي التربية الوطنية والإحصاء من مواد النجاح والرسوب، لكنهما لا تضافان للمجموع.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة هذا العام، في 4 يونيو المقبل، وهو العام الأول الذي تطبق فيه وزارة التربية والتعليم نظام دمج ورقتي الأسئلة والإجابة في كراسة امتحانية واحدة "البوكليت"، في محاولة منها للحد من الغش الالكتروني، واستعانت التعليم بجهة سيادية لطباعة اسئلة الامتحانات حفاظًا عليها من التسريب.

ونجحت الوزارة في تحقيق الهدف، حيث أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات العام منذ بدايتها لم تشهد أي تسريب، وما حدث كان مجرد محاولات فردية من بعض الطلاب للغش الالكتروني بعد بدء اللجان.

وشدد حجازي أن أسطورة "شاومينج" انتهت، مع الاستعدادات الجديدة التي اتخذتها الوزارة هذا العام، واعدًا بمزيد من التطوير في الأعوام القادمة. ​