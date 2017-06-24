3 آلاف و682 طلبا لتقنين أراضي وضع اليد في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال محارب موسى هيلع، رئيس حي جنوب محافظة بورسعيد، اليوم السبت، إنه تلقى 3 آلاف و682 طلبًا لتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة بجنوب المحافظة.

وأشار موسى، في بيان إعلامي، إلى أن المساحة المراد تقنين أوضاعها بلغت 38 ألف و148 فدان أراضي زراعية ومبان، موضحًا أنه تقرر لكل من تقدم بطلبات لتقنين الأوضاع تقديم خريطة موضح عليها موقع الأرض محل الطلب مرفق بكشف إحدثيات للمساحة، معتمدًا من مهندس نقابي ومستوفي للدمغة الهندسية مع الاستعداد لسداد رسوم المعاينة وكل المستحقات المالية لسعر الفدان.

ولفت إلى أنه من ضمن المستندات المرفقة، سداد شيك يتم إيداعه بحساب "حق الشعب" من خلال ثلاثة بنوك هي: مصر والأهلى والقاهرة.

وأكد رئيس الحي أنه في حالة التقاعس عن سداد كل المستحقات والتقديرات المقررة من جانب جهة الولاية يعتبر المبلغ الذي تم إيداعه بشيك، تعويضًا لصندوق "حق الشعب"، ولا يترتب عليه "الطلب" ثمة التزمات تعاقدية على جهة الولاية ولجنة الفحص والتصرف، ولا يكسبهما أية حقوق ولا يعتد به أمام أي جهة قضائية.